В правительстве Японии высказались о дальнейшем участии японских компаний в проекте «Сахалин-2»

Корпорации Mitsubishi и Mitsui из Японии имеют доли в международном энергетическом проекте, который предусматривает добычу и сжижение природного газа на территории российского острова Сахалин, но теперь власти РФ намерены провести реорганизацию.
Корпорации Mitsubishi и Mitsui из Японии имеют доли в международном энергетическом проекте, который предусматривает добычу и сжижение природного газа на территории российского острова Сахалин, но теперь власти РФ намерены провести реорганизацию.
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