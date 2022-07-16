Военное обозрение

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В правительстве Японии высказались о дальнейшем участии японских компаний в проекте «Сахалин-2»

В правительстве Японии высказались о дальнейшем участии японских компаний в проекте «Сахалин-2»

Корпорации Mitsubishi и Mitsui из Японии имеют доли в международном энергетическом проекте, который предусматривает добычу и сжижение природного газа на территории российского острова Сахалин, но теперь власти РФ намерены провести реорганизацию.

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