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Георгиев пропустил 5 шайб в матче с «Торонто» и был заменен. У него 3 поражения подряд

Александр Георгиев пропустил 5 шайб в матче с «Торонто» и был заменен. «Колорадо» уступил «Мэйпл Лифс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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