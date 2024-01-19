"Не хочется застрять в роли "пацанчика". Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев и его жена дали первое интервью

Актёр Рузиль Минекаев, который стал популярен после выхода сериала "Слово пацана", и его жена Азиза дали интервью изданию Hello!, и рассказали о начале своих отношений и популярности Минекаева, которого поклонницы даже ревнуют к его жене.
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