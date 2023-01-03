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КХЛ. «Амур» примет минское «Динамо», «Барыс» сыграет с «Металлургом», «Автомобилист» – с «Авангардом», ЦСКА против московского «Динамо»

«Амур» примет минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Барыс» сыграет с «Металлургом», «Автомобилист» – с «Авангардом», ЦСКА будет противостоять московскому «Динамо».

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