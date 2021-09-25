Сирию Россия спасла, на очереди — Ливан?

Нужно ли Москве развивать экспансию на Ближнем Востоке Сергей Аксенов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Борис Рожин Игорь Панкратенко Станислав Тарасов Россия — единственная страна, чьи компании выступили с серьезными инициативами помощи Ливану.