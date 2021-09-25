БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Макарова
    Не нужны нам мигранты!!! Работа только для россиян, сразу и преступность упадет, сколько можно терпеть ради прибыли о...ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦ...
  • Юрий Кушнарев
    так путину и его присным и нужны необразованные люди,потребители.а не граждане.Зачем им знающие? Они вопросы задают...Из интервью Серге...
  • Сергей
    Ну, наконец-то дошло.... Ишь, толеранты-толерантами, а дошло. Интересно, когда до наших власть предержащих дойдёт...Англия узаконила ...

Сирию Россия спасла, на очереди — Ливан?

Сирию Россия спасла, на очереди — Ливан?

Нужно ли Москве развивать экспансию на Ближнем Востоке Сергей Аксенов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Борис Рожин   Игорь Панкратенко   Станислав Тарасов Россия — единственная страна, чьи компании выступили с серьезными инициативами помощи Ливану.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх