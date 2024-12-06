Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Желающих вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" очень много, поэтому, во избежание проникновения в их ряды недоброжелателей, необходимо проводить тщательную проверку всех кандидатов.
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