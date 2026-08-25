Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 916 подписчиков

Угрожал расправой и поддельными «корочками»: в СИЗО отправили волгоградского вымогателя

Угрожал расправой и поддельными «корочками»: в СИЗО отправили волгоградского вымогателя

В Волгограде избрана мера пресечения в отношении 31-летнего ранее судимого обвиняемого в вымогательстве у военнослужащего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ишмухаметов
Твари еб....эти пришлые!
Ответить
4 н.
Мура
Я его породу епал, и мать, ибо нормальная женщина не родит такого.
Ответить
3 н.
Лебедев Андрей Юрьевич
Если чурбан то обязательно должен быть наказан только за это.
Ответить
3 н.