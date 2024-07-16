Потепление в ЯНАО увеличило риск лесных пожаров

В Надымском и Пуровском районах ЯАНО ожидается высокий уровень пожароопасности. По данным синоптиков, с 16 по 18 июля 2024 года уровень пожарной угрозы в ямальских лесах может достигнуть четвертого класса из-за сильной жары.
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