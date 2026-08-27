Происшествия
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Происшествия

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Информация о состоянии преступности в январе-июле 2026 года

За семь месяцев текущего года по сравнению с январем-июлем 2025 года общее количество зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений уменьшилось на 16,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 20,7%.

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