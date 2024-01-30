Выборы-2024: кто не имеет права голосовать

В России 15–17 марта пройдет голосование на выборах президента Российской Федерации. Отдать свой голос за кандидата в президенты может любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.
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