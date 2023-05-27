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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

ПРОВЕРЕНО: лучшие несмывашки для непослушных волос

Чтобы усмирить свои длинные, пушистые и пористые волосы я перепробовала миллион средств. Какие-то делали волосы сальными, другие утяжеляли… Но методом проб и ошибок я все-таки нашла 3 средства, которые помогают сделать мои волосы идеальными) 1.

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