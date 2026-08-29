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Чернышенко һәм Миңнеханов Казанда футболны үстерү үзәге ачты

Чернышенко һәм Миңнеханов Казанда футболны үстерү үзәге ачты

Россия Хөкүмәте Рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда футболны үстерү үзәген ачуда катнаштылар.

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