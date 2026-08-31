День в истории: 31 августа 1993 года открылся первый Международный авиационно-космический салон

31 августа 1993 года открылся первый Международный авиационно-космический салон (МАКС). Впоследствии он стал одним из крупнейших выставочных мероприятий в сфере авиации и космонавтики.
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