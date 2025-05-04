Кто они потомки Ульяновых XXI века: как продолжался род, и почему чуть было совсем не прервался – проклятие или судьба Ольга БезродняяНесмотря на отсутствие официальных детей, род Ленина продолжает существовать — от внебрачных детей и родных братьев до современных потомков, о которых мало что известно.