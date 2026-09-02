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Мировое обозрение

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Минобороны: ВС России освободили посёлок Казачья Лопань и город Святогорск

Минобороны: ВС России освободили посёлок Казачья Лопань и город Святогорск

Российские подразделения продолжают продвижение вглубь украинской обороны. За минувшие сутки под контроль армии РФ перешли два населенных пункта — поселок Казачья Лопань в Харьковской области и город Святогорск в Донецкой Народной Республике.

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