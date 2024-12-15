Рогов: отряд из 700 боевиков ВСУ попал в окружение к югу от Курахова

Группировка ВСУ численностью примерно в 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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