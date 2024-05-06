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Как быстро охладить перегревшийся двигатель: делимся секретами

Как быстро охладить перегревшийся двигатель: делимся секретами

Наступило тёплое время года, и на дорогах всё чаще можно встретить "закипевшие" автомобили. Причина перегрева способна таиться в целом ряде узлов, но последствия одинаковые, вплоть до поломки мотора и необходимости его капитального ремонта или замены.

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