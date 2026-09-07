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Тульские новости

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В Тульской области переселят 905 жителей из аварийного жилья

В Тульской области переселят 905 жителей из аварийного жилья

В программу переселения вошли 62 аварийных дома, жильцам которых предоставят готовые квартиры, выплаты или жилье в новых многоквартирных домах.

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