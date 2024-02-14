Вечером алкоголь дает потрясающее ощущение "пофиг", а с утра не менее потрясающее "нафиг?"

- Девушка, можно.- Можно!- Ха! Девушка, но почему вы даже не дослушали меня? Вдруг я что-нибудь похабное хотел предложить?- Вы стали бы первым за последние семь лет! Раньше монетизировать своё хобби было намного проще — пункты приёма стеклотары были на каждом углу! - Вот, женился, теперь курить нельзя, пить нельзя, на женщин смотреть нельзя! - Не жалеешь? - Жалеть нельзя.