Вечером алкоголь дает потрясающее ощущение "пофиг", а с утра не менее потрясающее "нафиг?"

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Комментарии
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mvilorich Vilin
Лекция в медиституте. - Есть два внешних признака, по которым можно определить девственницу. Первый признак: девушка сидит всегда со сдвинутыми коленями... Второй признак не был услышан из-за шума сдвигаемых колен.
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