Симоньян обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян была удивлена и одновременно обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря, о помиловании сына действующего главы Белого дома Джо Байдена Хантера Байдена.
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