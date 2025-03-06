Алена Водонаева рассказала, какое у нее образование на самом деле

Ироничный комментарий не смог повлиять на уверенность артистки Фото: открытые источники Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева вновь привлекла внимание общественности, на этот раз — благодаря своим откровенным ответам на провокационные вопросы в комментариях.
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