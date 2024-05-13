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«Дурочка»: Гагарина с позором погнала Бузову со сцены

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Комментарии
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Наталья Иванова
Да ладно. Одна из дома 2, другая с озона. Два сапога пара, два дЭбила это сила. А кто дурнее пусть в психушке разбираются.
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16 час.
Сергей Роднов
Они пришли петь ртом из конкурса, где сидели в жюри такие же безголосые идиоты в виде Буйнова, Алсу с папиными деньгами Киркоров в перьях Вот результат.
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13 час.

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