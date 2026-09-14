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Орловские новости

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В Орле закрыли на ремонт АЗС на Карачевском шоссе

В Орле закрыли на ремонт АЗС на Карачевском шоссе

АЗС сети «Газпром», расположенная по адресу Карачевское шоссе, 92, в настоящее время закрыта. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

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