Ипотечные платежи предложили учитывать при назначении социальных пособий: что может измениться для российских семей Елена ГалицкаяВ Государственной Думе предложили пересмотреть подход к оценке нуждаемости граждан при назначении социальных выплат.
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