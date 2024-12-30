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Царьград

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Для Зеленского всё сложилось как нельзя лучше. США дали рекомендацию Киеву на праздники

Внутриполитическая ситуация на Украине сложилась для Зеленского как нельзя лучше. Похоже, массовые протесты и.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Это точно, Трамп вполне может стать на сторону Украины, если ему предложат ВПК страны много денег.
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20 час.

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