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«Брэдбери на них нет!» Власти «страны чудес» готовы сжигать русские книги

«Брэдбери на них нет!» Власти «страны чудес» готовы сжигать русские книги

С сентября в Латвии действует запрет на ввоз книг из России — любых, вне зависимости от содержания. Их нельзя ввозить не только для продажи, но и просто для чтения.

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