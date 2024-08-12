Командир «Ахмата» сообщил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

За сутки в районе Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.