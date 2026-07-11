Специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актер Стивен Сигал, допустил, что дальнейшие поставки западными странами оружия Украине для ударов по территории России могут привести к мировой войне.
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