Помирились ли ДР Конго и Руанда? Между президентами Руанды Полем Кагаме и лидером ДРК Феликсом Чисекеди прошли переговоры о перемирии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Помирились ли ДР Конго и Руанда? Между президентами Руанды Полем Кагаме и лидером ДРК Феликсом Чисекеди прошли переговоры о перемирии.
Свежие комментарии