Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

Интересная жизнь с Vera Star Не успели россияне обсудить опозорившегося в Юрмале Галкина*, которого прилюдно обматерил во время концерта один из зрителей, как новый повод, на этот раз связанный с легендой советского кинематографа Вениамином Смеховым и его гостями, которых он собрал на своем дне рождения.

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Комментарии
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Андрей
твари ублюдочные
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19 час.
Galina Bobryasheva
Скоморохи! Когда они людьми-то были?
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11 час.
Сергей Алексеев
Никакой работы им в России, если только у станка или с лопатой.
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3 час.

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