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За ночь 24 украинских беспилотника сбили над российскими регионами

За ночь 24 украинских беспилотника сбили над российскими регионами

Атаке подверглись шесть областей и Республика КрымЗа минувшую ночь в небе над семью регионами России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

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