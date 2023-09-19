Личная жизнь учителей: где граница?

Да, учитель тоже человек и имеет право на увлечения и хобби. Но, профессия учителя накладывает определенеые требования и ограничения на человека выбравшего такую работу. А работу можно поменять, если увлечение важнее. Этика, однако. И не стоит здесь расширять границы. Так дорасширяемся, что учителем смогут работать прости...господи, педофил, транс и далее по списку... они же в свободное время, после работы...

ВГ

Виталий Гладченко

Это - ещё один пример того, что РФ и близко не вышла из того "смертельного пике" дерьмократии, толерастности и прочих "общечеловеческих" (читай - АНТИчеловеческих) "ценностей", навязанных ей Западом в 90-х. Плюс миллионы ненавидящих русских и всё русское "мигрантов" (одних украинцев за последние годы переехало в РФ много миллионов! Подчёркиваю - УКРАИНЦЕВ, а не "русских, которые жили на Украине и возвратились на историческую родину"!). Плюс откровенное подавление в РФ любого хоть мало-мальски русского движения, и это на фоне полного попустительства ЛЮБЫМ объединениям и общественным движениям мигрантов... Плюс откровенная антироссийская деятельность всей верхушки финансовой системы РФ, плюс... плюс... плюс... Очевидно одно: если бы не СВО - России УЖЕ бы не было. Но "коллективный Запад" вкупе с более чем многочисленными внутренними врагами России отнюдь не сложили оружие и активно подготавливают сразу несколько сценариев внутреннего развала Российской Федерации...