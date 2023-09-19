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Личная жизнь учителей: где граница?

Личная жизнь учителей: где граница?

Анастасия Шумилова Источник: vk.com/annegien События в школе № 8 города Ишима стали предметом ожесточенных дебатов в социальных сетях.

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Комментарии
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Елена Костина
Да, учитель тоже человек и имеет право на увлечения и хобби. Но, профессия учителя накладывает определенеые требования и ограничения на человека выбравшего такую работу. А работу можно поменять, если увлечение важнее. Этика, однако. И не стоит здесь расширять границы. Так дорасширяемся, что учителем смогут работать прости...господи, педофил, транс и далее по списку... они же в свободное время, после работы...
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15 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Это - ещё один пример того, что РФ и близко не вышла из того &quot;смертельного пике&quot; дерьмократии, толерастности и прочих &quot;общечеловеческих&quot; (читай - АНТИчеловеческих) &quot;ценностей&quot;, навязанных ей Западом в 90-х. Плюс миллионы ненавидящих русских и всё русское &quot;мигрантов&quot; (одних украинцев за последние годы переехало в РФ много миллионов! Подчёркиваю - УКРАИНЦЕВ, а не &quot;русских, которые жили на Украине и возвратились на историческую родину&quot;!). Плюс откровенное подавление в РФ любого хоть мало-мальски русского движения, и это на фоне полного попустительства ЛЮБЫМ объединениям и общественным движениям мигрантов... Плюс откровенная антироссийская деятельность всей верхушки финансовой системы РФ, плюс... плюс... плюс... Очевидно одно: если бы не СВО - России УЖЕ бы не было. Но &quot;коллективный Запад&quot; вкупе с более чем многочисленными внутренними врагами России отнюдь не сложили оружие и активно подготавливают сразу несколько сценариев внутреннего развала Российской Федерации...
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15 час.
Гарий Щерба
Так  ДЕВАХА  то  НЕ в  ПАРНУШКЕ СНИМАЛАСЬ ....!!! Все  ЧЕСТЬ  по  ЧЕСТИ .....
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9 час.

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