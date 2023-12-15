РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Жорик, плюнь ты на свою Францию ! Езжай в Россию. У тебя же квартира в Грозном !Поведение Депардь...
  • Анатолий Страшко
    Это же стрелочник. Да ещё бывший. Где "паханы" из МВД?Кадры обысков у э...
  • Анатолий Страшко
    Так и не нашёл этот вопросительный знак. Мне показалось, что это ....коза? Интересно, физиков на вменяемость проверяю...РЕН ТВ расскажет,...

Пленный ВСУ рассказал о снарядном голоде в рядах украинских боевиков

Пленный ВСУ рассказал о снарядном голоде в рядах украинских боевиков

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Украинский боевик Антон Маскин, оказавшийся в плену российской армии, рассказал о том, что боевой дух ВСУ находится на критически низком уровне, а в рядах украинских националистов – снарядный голод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх