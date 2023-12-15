Пленный ВСУ рассказал о снарядном голоде в рядах украинских боевиков

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Украинский боевик Антон Маскин, оказавшийся в плену российской армии, рассказал о том, что боевой дух ВСУ находится на критически низком уровне, а в рядах украинских националистов – снарядный голод.
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