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Гороскоп

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Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 сентября

Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 сентября

Имейте в виду, в какое бы трудное финансовое положение вы ни попали в данный момент, закладывать или продавать драгоценности, доставшиеся вам по наследству (тем более, если это старинные фамильные украшения) ни в коем случае нельзя! Они вам еще приводятся.

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