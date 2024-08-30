Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 сентября

Имейте в виду, в какое бы трудное финансовое положение вы ни попали в данный момент, закладывать или продавать драгоценности, доставшиеся вам по наследству (тем более, если это старинные фамильные украшения) ни в коем случае нельзя! Они вам еще приводятся.