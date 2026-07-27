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Газета.ру

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Судья ошибоччно не удалил игрока "Зенита" Барриоса в матче со "Спартаком"

Судья ошибоччно не удалил игрока "Зенита" Барриоса в матче со "Спартаком"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи Евгения Буланова не удалять игрока петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России против московского "Спартака", сообщает сайт РФС.

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