“Списывай, но не точь-в-точь”: В Госдепе США заявили о “проигрыше” Путина словами Пашиняна

Энтони Блинкен сделал очередное заявление о русско-украинском конфликте, и армяне незамедлительно провели параллельГоссекретарь США Блинкен в очередной раз порадовал сограждан и заинтересованную общественность заявлением, касающимся русско-украинского конфликта.
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