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Онколог рассказал о российском лекарстве от рака с эффективностью до 100%

Онколог рассказал о российском лекарстве от рака с эффективностью до 100%

Он хорошо переносится пациентами и не имеет серьёзных побочных эффектов.фото: pixabay.com/jarmoluk--> Эффективность нового российского препарата для лечения онкобольных пациентов с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100%.

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