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Радикальный исламист, отбывающий срок в Зауралье, пропагандировал терроризм

Радикальный исламист, отбывающий срок в Зауралье, пропагандировал терроризм

Осужденный к восьми годам лишения свободы за участие в вооруженном формировании на территории зарубежного государства, содержащийся в исправительной колонии Курганской области, оказался активным приверженцем радикальных течений ислама.

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