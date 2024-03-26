Радикальный исламист, отбывающий срок в Зауралье, пропагандировал терроризм

Осужденный к восьми годам лишения свободы за участие в вооруженном формировании на территории зарубежного государства, содержащийся в исправительной колонии Курганской области, оказался активным приверженцем радикальных течений ислама.
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