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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 ноября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, четырнадцатое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1348 =Будьте готовы помочь ребёнку, который находится в поиске и быть незаметным для того ребёнка, который уже всё нашёл = Будьте сами собой, научитесь быть одни — и всё; и помните: человек, который умеет быть один, никогда не страдает от одиночества =В Жизни всегда должно оставаться немного свободного пространства, чтобы его в любой момент могло занять что-то хорошее.

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Комментарии
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Ольга
Благодарю! 🙏
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10 час.
Irina Karamysheva
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ : "Будьте сами собой, научитесь быть одни — и всё; и помните: человек, который умеет быть один, никогда не страдает от одиночества."БЛАГОДАРЮ!
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7 час.

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