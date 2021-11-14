ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, четырнадцатое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1348 =Будьте готовы помочь ребёнку, который находится в поиске и быть незаметным для того ребёнка, который уже всё нашёл = Будьте сами собой, научитесь быть одни — и всё; и помните: человек, который умеет быть один, никогда не страдает от одиночества =В Жизни всегда должно оставаться немного свободного пространства, чтобы его в любой момент могло занять что-то хорошее.