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Карусель

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Мультсериал «Волшебная радуга»

Мультсериал «Волшебная радуга»

Принцесса Варвара живёт в замке со своими родителями, а её обучением занимается мудрый наставник. Но иногда сидеть за партой становится скучно, и Варя отправляется в сказочную страну при помощи волшебной радуги.

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