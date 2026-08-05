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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев об упущенных матчболах против Шана: «Сам проиграл этот матч»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Шана Цзюньчэна во втором круге в Монреале – 5:7, 6:4, 6:7(5).

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