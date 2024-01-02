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Ракеты поражают украинские ПВО, ПРО и РЛС в Киеве, Киевской и Житомирской областях

Ракеты поражают украинские ПВО, ПРО и РЛС в Киеве, Киевской и Житомирской областях

По позициям размещения противовоздушной, противоракетной обороны и (ПВО/ПРО) и радиолокационным станциям (РЛС) Киева, Киевской и Житомирской области во вторник, 2 января, нанесены ракетные удары, – сообщают украинские соцсети и СМИ.

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