Ракеты поражают украинские ПВО, ПРО и РЛС в Киеве, Киевской и Житомирской областях

По позициям размещения противовоздушной, противоракетной обороны и (ПВО/ПРО) и радиолокационным станциям (РЛС) Киева, Киевской и Житомирской области во вторник, 2 января, нанесены ракетные удары, – сообщают украинские соцсети и СМИ.