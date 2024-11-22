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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи Sonic X Shadow Generations превысили 1,5 млн копий Продажи Sonic X Shadow Generations продолж...

Продажи Sonic X Shadow Generations превысили 1,5 млн копий Продажи Sonic X Shadow Generations продолж...

Продажи Sonic X Shadow Generations превысили 1,5 млн копийПродажи Sonic X Shadow Generations продолжают расти, и официальный канал Sonic the Hedgehog в социальных сетях для Юго-Восточной Азии сообщил, что на сегодняшний день продано более 1,5 млн копий игры.

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