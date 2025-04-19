Белла Рамзи призналась, что устала от вопросов о роли повзрослевшей Элли в “Одних из нас”Исполнительница главной роли в сериале “Одни из нас” Белла Рамзи рассказала, что устала от многочисленных вопросов о том, как она готовилась к образу повзрослевшей Элли.