Белла Рамзи призналась, что устала от вопросов о роли повзрослевшей Элли в “Одних из нас”Исполнительница главной роли в сериале “Одни из нас” Белла Рамзи рассказала, что устала от многочисленных вопросов о том, как она готовилась к образу повзрослевшей Элли.
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