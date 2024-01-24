БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пентагон – история рождения монстра

Пентагон – история рождения монстра

Дитя войны Здание Пентагона можно с полным правом назвать ребёнком войны. С высокой долей вероятности, Рузвельт не решился бы на столь масштабное строительство, если бы не разгоревшаяся в 1939 году Вторая мировая война.

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