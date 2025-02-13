Новая статья: ИИтоги января 2025 г.: смотрите, кто пришёл! Пожалуй, наиболее гро...

Новая статья: ИИтоги января 2025 г.: смотрите, кто пришёл!Пожалуй, наиболее громкое ИИ-событие января, что оставило след как в лентах новостей, так и на графиках биржевых котировок, — это внезапное вторжение в глобальную песочницу генеративных моделей сразу нескольких весьма привлекательных во многих отношениях китаянок.
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