Глава МИД Британии: конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году и далее

АндрейБорков

Кто бы лет так 50, 40, 30 назад мог бы подумать, что министром в Англии будет чернокожий персонаж, страдающий слабоумием и ожирением? А 100 лет назад такого даже в произведениях Герберта Уэллса и Артура Конандоэля не просматривалось, этого даже в теории не предполагалось. Так же и с премьер-министром индусом! А теперь эта бредовая фантастика воплощена в жизнь! К чему это все приводит видно не вооруженным глазом. В общем Англия должна исчезнуть физически, альтернативы этому нет.