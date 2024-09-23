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Глава МИД Британии: конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году и далее

Глава МИД Британии: конфликт на Украине будет продолжаться в 2026 году и далее

Украинский конфликт будет продолжаться в 2026 году и далее. Соответствующую точку зрения озвучил руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, процитированный изданием The Guardian.

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Комментарии
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АндрейБорков
Кто бы лет так 50, 40, 30 назад мог бы подумать, что министром в Англии будет чернокожий персонаж, страдающий слабоумием и ожирением? А 100 лет назад такого даже в произведениях Герберта Уэллса и Артура Конандоэля не просматривалось, этого даже в теории не предполагалось. Так же и с премьер-министром индусом! А теперь эта бредовая фантастика воплощена в жизнь! К чему это все приводит видно не вооруженным глазом. В общем Англия должна исчезнуть физически, альтернативы этому нет.
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