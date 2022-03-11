Конгрессмен США, поддержавшая бесполетную зону над Украиной, не смогла объяснить, что это

Olivier Matthys/AP Член Палаты представителей Конгресса США Мария Эльвира Салазар, которая призывала к установлению бесполетной зоны над Украиной, в разговоре с журналистом признала, что на самом деле не знает, что такое эта бесполетная зона.
Olivier Matthys/AP Член Палаты представителей Конгресса США Мария Эльвира Салазар, которая призывала к установлению бесполетной зоны над Украиной, в разговоре с журналистом признала, что на самом деле не знает, что такое эта бесполетная зона.
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