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Конгрессмен США, поддержавшая бесполетную зону над Украиной, не смогла объяснить, что это

Конгрессмен США, поддержавшая бесполетную зону над Украиной, не смогла объяснить, что это

Olivier Matthys/AP Член Палаты представителей Конгресса США Мария Эльвира Салазар, которая призывала к установлению бесполетной зоны над Украиной, в разговоре с журналистом признала, что на самом деле не знает, что такое эта бесполетная зона.

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