Юрий Кот Сегодня в известном западном СМИ вышел материал, от котого у власти Украины затряслись поджтлки.
American Thinker: конфликта в Украине хотели все, кроме Путина. Зеленского сливают космическими темпами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Исаков
Что они имеют против Путина? Украину он им отдал, просто не мешал им там проводить антирусскую идеологию, формировать отряды боевиков, накачивать оружием. Ничего не предпринял для консолидации на Украине встречного движения, хотя прорусские настроения были распространёнными, но их задавили, как в Одессе. Под предлогом минских соглашений запретил Донбассу бороться с бандеровцами и дал время Западу подготовить ВСУ к войне с Россией. И сейчас в России пятая колонна благоденствует и Россия вовсе не воюет, а проводит спецоперацию. Разве они не понимают, что вместо доброго Путина может придти новый Сталин, и уж тогда им будет крышка.
Ответить
10 час.
В
Воробей
Странная статья, с точки зрения логики, как по-мне! То говорится о том, что Запад ожидал от Киева пасть в течение 72 часов, то говорится о надеждах при помощи санкций развалить РФ. Явно, Киев держиться дольше, чем ожидалось. Не поставляй Запад вооружение, то Киев бы иначе себя вёл.
Ответить
2 час.
Лев Сивохин
Трудно нашему руководству усидеть на двух стульях. хотя оно и старается. В результате можно остаться и вообще без стульев.
Ответить
51 мин.
Свежие комментарии