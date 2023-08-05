American Thinker: конфликта в Украине хотели все, кроме Путина. Зеленского сливают космическими темпами

Геннадий Исаков

Что они имеют против Путина? Украину он им отдал, просто не мешал им там проводить антирусскую идеологию, формировать отряды боевиков, накачивать оружием. Ничего не предпринял для консолидации на Украине встречного движения, хотя прорусские настроения были распространёнными, но их задавили, как в Одессе. Под предлогом минских соглашений запретил Донбассу бороться с бандеровцами и дал время Западу подготовить ВСУ к войне с Россией. И сейчас в России пятая колонна благоденствует и Россия вовсе не воюет, а проводит спецоперацию. Разве они не понимают, что вместо доброго Путина может придти новый Сталин, и уж тогда им будет крышка.