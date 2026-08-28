Руководитель табачной фирмы в Хакасии уличён в обороте более 54 тыс. пачек нелегальных сигарет

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия в отношении 46-летнего руководителя местной табачной компании возбуждено уголовное дело об обороте немаркированной продукции в особо крупном размере.
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